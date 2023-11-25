Раскрыто слабое место ВСУ, которое приведет к поражению Украины

Украинская армия не сможет противостоять наступлению Вооруженных сил России из-за нехватки артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, сообщает The Telegraph. Авторы считают, что отсутствие этого типа снарядов также не позволит ВСУ проводить успешные контратаки в будущем.

Без снарядов Украина не сможет ни сдерживать наступления российских военных, ни сама наступать в будущем, — говорится в публикации.

В материале отмечается, что Запад производит эти боеприпасы очень медленно, из-за этого Украина становится более уязвимой. Кроме того, из-за конфликта на Ближнем Востоке часть снарядов союзники перенаправят Израилю.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский уже жаловался на нехватку артиллерийских снарядов, причиной этому стала спецоперация, которую Израиль проводит в секторе Газа. По словам президента, военные склады ВСУ опустели. Он призвал США увеличить производство этого типа снарядов.