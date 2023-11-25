Украинские военные сталкиваются с серьезными проблемами в Авдеевке, лишь чудо позволит ВСУ удержать город, пишет Welt.

По данным газеты, боевые действия в городе отчетливо показали низкую готовность украинских вооруженных сил.

Кроме того, подразделения ВСУ столкнулись с нехваткой снарядов, военной техники, страдают от отсутствия резервов и ротации.

Украинский офицер с позывным Матрос, чья семья находится в настоящее время в Германии, рассказал, что российские военные наступают с трех сторон, стремятся замкнуть кольцо окружения.

«Если не произойдет чудо, например, контратака 47-й украинской механизированной бригады, Авдеевка падет», — подчеркнул автор статьи.

Напомним, что Авдеевка располагается в 22 км от Донецка, является своего рода воротами в республиканскую столицу. На протяжении многих лет украинские инженеры и строители строили в городе мощные оборонительные укрепления.