Комплексы «Земледелие» появились у Авдеевки: что пишут военкоры 25 ноября

«Мысли дилетанта. А что, если нам морские орудия применить на суше в СВО? Там калибры-то не хилые. А если морские реактивные бомбометы? Они на 11 км бомбы метают, свыше 200 кг каждая. На мотолыгу бомбомет прикрепить, а там, как у „Града“, 12 бомб в пакете. Подъехал, как дал 12 бомб (а их, говорят, мнооооого на складах) и тут же уехал. А? У нас еще есть корабельный РПК-8 „Запад“. Он ведь тоже на берегу работать может», — написал военкор.