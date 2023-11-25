Израиль обстрелял миротворцев ООН

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) заявили, что их патруль был обстрелян израильскими солдатами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию миротворцев в соцсети X.

Инцидент произошел в субботу на юге Ливана.

«Сегодня около 12 часов дня патруль ВСООНЛ подвергся обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в окрестностях Айтаруна на юге Ливана», — говорится в сообщении миротворческих сил ООН.

Пострадавших среди патрульных нет, однако огнём повреждено транспортное средство.

В ООН заявили, что осуждают данный акт. Там подчеркнули, что стороны конфликта должны вести себя ответственно и не подвергать опасности миротворцев.