Масштабную атаку дронов сочли признаком нового наступления России

Россия в ночь на субботу, 25 ноября, нанесла массированный удар по ВСУ с помощью дронов-камикадзе, пишет обозреватель Джеймс Марсон в статье для The Wall Street Journal.

По его данным, предпринятая атака была наиболее масштабной с прошлой зимы.

Автор статьи предположил, что атака «символизирует начало новой наступательной кампании».