Масштабную атаку дронов сочли признаком нового наступления России

Эксперт прокомментировал масштабное применение дронов со стороны России
Россия в ночь на субботу, 25 ноября, нанесла массированный удар по ВСУ с помощью дронов-камикадзе, пишет обозреватель Джеймс Марсон в статье для The Wall Street Journal.
По его данным, предпринятая атака была наиболее масштабной с прошлой зимы.
Автор статьи предположил, что атака «символизирует начало новой наступательной кампании».
Ранее командующий ВВС ВСУ Николай Олещук рассказал, что в общей сложности было задействовано порядка 75 беспилотников. Он добавил, что основной целью был Киев.
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