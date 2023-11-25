Кадыров показал кадры ударов по ВСУ на Кременском направлении бойцами «Ахмата»

Он отметил, что российские военные способны нанести непоправимый урон противнику благодаря беспилотникам. По его словам, для успешного удара необходима точность в момент сброса боеприпаса, для этого надо учитывать высоту, скорость ветра и факторы, которые могут изменить траекторию полёта.