СМИ: военные Израиля год назад предупреждали власти о нападении ХАМАС

За год до 7 октября ЦАХАЛ получил данные о плане ХАМАС атаковать населенные пункты и армейские базы Израиля. Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на анонимных чиновников минобороны.

СМИ утверждает, что израильская военная разведка располагала подробной информацией о плане группировки нарушить границу сектора Газа в десятках точек и атаковать десятки населенных пунктов и армейских постов.

Чиновники минобороны заявили, что часть разведывательной информации была передана службе безопасности ШАБАК и политическому руководству. Последнее было знакомо, «по крайне мере с некоторыми разведданными». Однако власти не поверили в то, что лидеры ХАМАС готовы реализовать данный план, и не подготовились «должным образом» к атаке.