В США рассказали, кого не могут передать Киеву в качестве помощи

Поставки западной техники и средств для ВСУ не помогут без грамотного военного руководства, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

В статье автор отметил, что способные штабные офицеры не входят в список обещанной военной помощи Киеву, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

Также еще одной серьезной проблемой Экс назвал нехватку боеприпасов, поставка которых полностью зависит от США и Евросоюза. Также у ВСУ нет необходимого количества оборудования для обнаружения мин и хорошо обученных саперов.