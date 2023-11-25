В России создали новый комплекс для подавления дронов

Сотрудники холдинга «Росэлектроника» разработали новый комплекс для подавления дронов, получивший название «Чистюля». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственной корпорации.

В материале указано, что новый прибор является переносным и представляет собой небольшой кейс. При этом его вес не превышает восьми килограммов, подчеркивается в публикации.

Одной из особенностей «Чистюли» является возможность дистанционного управления. Таким образом боец, которому поручено использовать устройство, может избежать негативного воздействия от излучения и попадания ракет.

По данным агентства, радиус действия комплекса достигает одного километра. Дроны, оказавшиеся на указанном расстоянии от устройства, зависают в воздухе или падают на землю.

Кроме того, прибор способен заставить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вернуться в изначальную точку. Эффект, который данный комплекс оказывает на дроны, зависит от их типа.

Также в пресс-службе уточнили, что устройство можно использовать для предотвращения передачи фотографий и видеозаписей с беспилотников. В этом ему помогают три вида антенн, которые необходимы для раздельного управления частотами.

«Чистюля» может работать в автономном режиме до 100 минут. Прибор оснащен системой активного охлаждения, что позволяет ему функционировать без перерывов», — добавили представители холдинга.