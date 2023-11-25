Назван ядерный потенциал стран Запада

Западные страны продолжают наращивать свой ядерный потенциал, отмечается в Nuclear Posture Review («Обзоре ядерной политики»). Об этом пишет РБК.

Ядерный арсенал США состоит из трех компонентов — наземного, морского и воздушного.

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Твердотопливные МБР LGM-30G Minuteman III (450 единиц) составляют основу наземного компонента, подводные атомные крейсеры — морского, стратегические бомбардировщики типов B-2A Spirit («Дух») и B-52H Stratofortress («Стратосферная крепость») — воздушного.

В Пентагоне полагают, что морской компонент является «наиболее жизнеспособной составляющей» американской ядерной триады; развернутые на ПЛАРБ боеголовки составляют 70% действующего ядерного арсенала США.

Разработчики ведут работы по модернизации действующих единиц, созданию новых. Промышленные площадки выпускают новые ПЛАРБ, бомбардировщики, ракеты, уточняется в обзоре.

В NPR отмечается, что в задачи американских ядерных сил входит сдерживание агрессии со стороны потенциального противника, обеспечение безопасности союзников и партнеров, в случае необходимости — удар по соответствующим целям.

Эксперты подчеркнули, что в документах США не представлены четкие критерии использования ядерного оружия.

Соединенное Королевство в 2010 году заявило, что намеревается сократить максимальное число боеголовок с 225 до 180, говорится в обзоре.

В 2021 году, заметили эксперты, планы Лондона изменились - было принято решение не сокращать боеголовки, а увеличить до 260 единиц. Точных данных о количестве ракет и бомб, заметили аналитики, Великобритания не публикует.

Согласно обзору, Соединенное Королевство — единственная официальная ядерная держава, которая опирается только на один компонент ядерной триады — морской. В его арсенале четыре атомные подлодки типа Vanguard, которые стоят на вооружении с начала 1990-х годов.