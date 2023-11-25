Стало известно, сколько детей ХАМАС планирует освободить в субботу

Они входят в число 13 пленников, которые, как ожидается, будут освобождены в субботу. Об этом заявил израильский портал Ynet со ссылкой на официальные источники.

«Израильские официальные лица подтвердили поздно вечером в пятницу, что 8 из 13 израильских заложников, подлежащих освобождению в субботу, являются детьми», — сообщает издание.

Отмечается, что накануне ХАМАС представил список израильских граждан, которых планируется освободить из плена 25 ноября. Передача этих лиц может состояться во второй половине дня.

В пятницу начало действовать четырехдневное перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС. За это время 50 израильских заложников будут обменяны на 150 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.