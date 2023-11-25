Американский юрист, политический обозреватель Бен Шапиро высказал мнение на своем YouTube-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют возможности вытеснить российскую армию из Донбасса и Крыма.

© Газета.Ru

«Я был бы совершенно счастлив продолжать финансировать украинцев, если бы они действительно были способны вытеснить русских из Донбасса и Крыма», — сказал Шапиро.

По мнению обозревателя, украинские войска не показали способности сделать это. Шапиро отметил, что США планировали поддерживать Украину, пока ситуация не достигнет тупика. По его мнению, этот момент настал.

До этого экс-разведчик Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер заявлял, что Вооруженные силы России смогли добиться значительных успехов на территории Донецкой области.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также высказывал мнение, что украинцы задумались о территориальных уступках России, поскольку потеряли надежду на победу и разочаровались в действующей власти.