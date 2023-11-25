Мобилизация: последние новости на сегодня 25 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 ноября 2023, в материале «Рамблера».

В Новосибирске производят улучшенные печи для СВО

Производство улучшенных печек-буржуек для нужд специальной военной операции запустили в Новосибирске. Об этом говорится на сайте «Вести-Новосибирск».

В материале уточняется, что российские солдаты на Украине готовятся к наступающей зиме и утепляют полевые госпитали и блиндажи. В этом отношении Новосибирск оказывает им помощь.

Каждая производимая здесь печка может обогреть двухэтажный дом или землянку на передовой. Почти половина работников предприятия — сварщики, которые отвечают за сварку десятков углов и соединений на каждой печке. Один из сотрудников выразил мнение, что сегодня каждый должен внести свой вклад в «победу над фашизмом».

Мобилизованный из Бурятии купил справку о собственной смерти и получил срок

Справку о собственной смерти купил мобилизованный житель Бурятии Зоригто Арабжаев, надеясь более не возвращаться в зону проведения специальной военной операции, однако его схема вскрылась. За дезертирство его приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на сайт суда.

По материалам суда, мужчину мобилизовали в ноябре прошлого года. В марте этого года он отправился в отпуск, однако не явился в воинскую часть по истечению срока, оставаясь дома с родными, там его задержала полиция. Арабжаев заявил, что жена угрожала ему суицидом, пытаясь заставить остаться дома, и он послушался.

Как указано на сайте, он купил свидетельство о собственной смерти, чтобы командование не разыскивало его, но план не сработал.

ВИА «Морпехи России» выступили перед участвующими в СВО морпехами ТОФ

Артисты вокально-инструментального ансамбля «Морпехи России» Тихоокеанского флота выступили перед солдатами морской пехоты ТОФ в местах расположения 155 и 40 бригад на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом пишет «Звезда».