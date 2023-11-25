Спецоперация на Украине 25 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 ноября 2023 года.

ВСУ открыли огонь по Донецку

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, применив пять снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, в 22.20 был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины: из населенного пункта Карловка в сторону Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, через 10 минут еще две ракеты выпустили из населенного пункта Галицыновка.

Информации о жертвах или разрушениях не приводится.

Минобороны России сообщило о поражении более 200 целей на краснолиманском направлении

Более двухсот целей поразили солдаты группировки сил «Центр» на краснолиманском направлении, а также нанесли удар по военным и технике бригады «Азов» (запрещена в России). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

Он уточнил, что с помощью ударов авиации и артиллерии удалось поразить 200 целей противника, в том числе пять районов скоплений техники и четыре командно-наблюдательных пункта. По его словам, группировка сил «Центр» также нанесла поражение военным и технике 12-й бригады специального назначения «Азов» и сбила дрон в районе Кременной.

Российский военнослужащий рассказал про первые дни наступления под Авдеевкой

Российская артиллерия не экономила на снарядах в первые дни продвижения под Авдеевкой. Об этом заявил офицер Вооруженных сил России с позывным Самара в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Он рассказал о первых днях наступления в Авдеевке, которые были еще в октябре. Авдеевка — крупный узел обороны Вооруженных сил Украины.