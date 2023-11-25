Отряд «Викинг» уничтожил блиндаж ВСУ на Артемовском участке

Бойцы отряда специального назначения «Викинг» уничтожили дроном-камикадзе блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись, оказавшуюся в распоряжении агентства.
На опубликованных кадрах видно, как дрон-камикадзе попадает через украинские окопы в блиндаж ВСУ.
До этого начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что подразделения группировки при содействии боевых самолетов и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.
Сообщалось также, что российские военные при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты Вооруженных ил Украины на Южнодонецком направлении.
24 ноября Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России за прошедшую неделю уничтожили 176 беспилотников ВСУ.