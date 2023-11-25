СМИ: Украина может лишиться одного из партнеров по поставке истребителей

Заморозить или вовсе отменить поставки на Украину истребителей F-16 может потенциальный кандидат в премьер-министры Нидерландов Герт Вилдерс, чья партия одержала верх на парламентских выборах. Об этом рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер, пишет URA.RU.

До этого в стране состоялись внеочередные парламентские выборы, победу на них одержала «Партия свободы», лидером которой считается Герт Вилдерс. URA.RU утверждает, что он может стать следующим премьер-министром страны и, соответственно, сформировать новое правительство.

Как пишет немецкий журналист издания Bild Юлиан Репке, у России на европейском континенте может появиться новый союзник, так как Вилдерс планирует вывести Нидерланды из Европейского союза.

«Если Герт Вилдерс станет премьер-министром, то поставка F-16 Украине может быть отсрочена. Может и совсем отменить», — считает Брутер.

Он пояснил, что такой сценарий развития событий трудно реализовать, так как Запад научился не допускать к власти тех, «кто им не нравится».

«Одно дело какой-нибудь Роберт Фицо в Словакии, которая не очень много значить. Другое дело — Нидерланды. Ситуация сложная», — добавил он.