СМИ: Россия нарастила «невиданное» производство ракет для «Искандеров»

Россия развернула невиданное масштабное производство ракет для комплекса «Искандер-М» и может массированно применять его на Украине. Об этом пишет Military Watch Magazine.

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По данным журнала, РФ обладает огромным превосходством над Западом и Восточной Азией в производственных мощностях по этому классу вооружений.

Так, после начала специальной военной операции производство ракет для «Искандера» выросло в несколько раз. Издание отмечает, что масштабы производства позволяют восполнять расход боеприпасов в зоне СВО и активно поставлять комплексы за границу.