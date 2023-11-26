Половина Донецка и Мариуполь обесточены после прилета ВСУ

25 ноября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что за сутки украинские военные обстреляли ДНР 31 раз.

Под огнем 24 ноября оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловка, Донецк и Ясиноватая. По данным СЦКК, на донецком направлении ВСУ совершили девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм и применили ударный беспилотник. При этом на горловском направлении было произведено 17 обстрелов из артиллерии калибра 152 мм и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, а по Ясиноватой произвели три обстрела из артиллерии калибра 155 мм.