США отправили Украине почти все свои запасы оружия
"Мы отправили на Украину почти все наши военные запасы, системы вооружений и боеприпасы. У нас осталось не так уж и много", - рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор предположил, что США уже потерпели поражение в конфликте на Украине, пишет РЕН ТВ.
Ранее "Свободная Пресса" писала, что бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский перешёл в открытую войну с главкомом ВСУ Валерием Залужным.