В Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Об этом пишет «РБК-Украина».

© Газета.Ru

За 25 ноября о взрывах в городе сообщалось дважды. На территории контролируемой украинской стороной части Запорожской области действует воздушная тревога.

До этого в Киеве после взрывов остались без света почти 200 зданий.

25 ноября в столице Украины произошла серия взрывов. Первые взрывы прозвучали около 7:00 мск. Позднее сообщалось о пожаре на площади 100 кв. м.

Около 8:19 мск издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве третий раз за сутки прогремели взрывы. Издание передавало, что на три жилых дома упали обломки. Затем очевидцы рассказали, что в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны происходят новые взрывы.