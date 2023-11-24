В Греции начались учения с участием США и Франции
На греческом полигоне Петрохорио начались транснациональные тактические учения «Олимпийское сотрудничество-23». Помимо вооруженных сил Греции в них принимают участие сухопутные войска Болгарии, Грузии, Республики Кипр, США и Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Афинское Македонское агентство новостей.
Учения также посетили несколько наблюдателей от ряда стран. Понаблюдать за ходом «Олимпийского сотрудничества-23» приехали представители Албании, Армении, Египта, Индии, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Румынии и Саудовской Аравии.
«Присутствие всех этих стран здесь, во Фракии, доказывает возросшую роль, которую приобрела Греция в рамках (Североатлантического — прим. ред.) альянса и защиты общих ценностей и принципов», — заявил министр национальной обороны Греции Никос Дендиас во время своей речи по поводу начала заключительного этапа учений.
Министр также добавил, что учения отличаются «крупнейшим присутствием французских сухопутных войск в Греции и в этом регионе после Первой мировой войны», а также положительно оценил общий масштаб мероприятия.
«Это — результат соглашения о стратегическом партнерстве. <...> Первое соглашение, подписанное с США, вывело порт Александруполис на геополитическую карту как главный транспортный узел для восточного крыла НАТО и усиления на этом фланге стран, которые борются и защищают международное право», — прокомментировал он использование греческого порта во время учений.
Ранее Сербия и НАТО провели переговоры о совместных военных учениях.