В Греции начались учения с участием США и Франции

«Это — результат соглашения о стратегическом партнерстве. <...> Первое соглашение, подписанное с США, вывело порт Александруполис на геополитическую карту как главный транспортный узел для восточного крыла НАТО и усиления на этом фланге стран, которые борются и защищают международное право», — прокомментировал он использование греческого порта во время учений.