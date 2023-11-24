ЦАХАЛ готовится к возобновлению боев в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) остается на текущих позициях внутри сектора Газа и будет в ближайшее время готовиться к возобновлению боевых действий после прекращения гуманитарной паузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

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"В Газе с утренних часов наши силы подготовились к прекращению огня. Командиры провели инструктаж для наших сил, безопасность наших солдат — это важнейший приоритет для нашей армии в Газе", - заявил он.

Хагари отметил, что в ближайшие дни Армия обороны Израиля продолжит готовиться к возобновлению боевых действий.