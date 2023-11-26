В Тверской области обезвредили беспилотник ВСУ

"В Торжокском районе Тверской области обезврежен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы. Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие", - говорится в сообщении.