Россия использует эффективные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне специальных операций, что приводит к успешному отклонению ракет НАТО от целей, говорится в материале журнала The Economist. Авторы издания отметили, что российские войска также добились превосходства в борьбе с беспилотниками.

Бить мимо целей стали и ракеты дальнего радиуса GMLRS, запускаемые с помощью установок HIMARS. Российские РЭБы либо выводят из строя системы наведения, либо глушат радиосвязь с операторами. Пораженные беспилотники бесцельно парят над землей, пока не разрядятся и не упадут на землю, — заявили журналисты The Economist.

Ранее российские пограничники в Курской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы вывели из строя украинский дрон-камикадзе, сообщил глава региона Роман Старовойт. Губернатор напомнил местным жителям, чтобы в целях безопасности они не приближались к обломкам сбитых БПЛА и не трогали их. Глава региона также опубликовал фотографии упавшего беспилотника. На снимках видно, что к дрону прикреплен, предположительно, боеприпас, который не разорвался.