Канада передаст Украине тысячи винтовок и миллионы патронов

"Сегодня я объявляю, что Канада передаст [Украине] свыше 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов", - сказал премьер-министр. Он добавил, что Канада и ЕС продолжат оказывать военную поддержку Киеву. ТАСС