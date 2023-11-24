Канада передаст Украине тысячи винтовок и миллионы патронов

Канада направит Украине военную помощь в виде винтовок и патронов, пообещал премьер-министр Джастин Трюдо. Lenta.ru
"Сегодня я объявляю, что Канада передаст [Украине] свыше 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов", - сказал премьер-министр. Он добавил, что Канада и ЕС продолжат оказывать военную поддержку Киеву. ТАСС
Ранее власти Дании приняли решение выделить фонду помощи Украины дополнительную поддержку в размере 2,3 млрд крон ($337 млн) в 2023 году и 23,5 млрд крон ($3,44 млрд) в 2025—2027 годах. RT на русском