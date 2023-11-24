На Украине подсчитали расходы на объявление воздушных тревог

«Если допустить, что во время тревоги останавливается половина экономики, то расходы за сутки могут составлять, условно, девять миллиардов гривен», — написал он.

Нардеп добавил, что если считать расходы в привязке к ВВП, то они постоянно увеличиваются. Также он подчеркнул, что на расчеты влияет тот факт, что значительная часть тревог приходится на ночное время суток.