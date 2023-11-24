На Украине подсчитали расходы на объявление воздушных тревог
Украина тратит на объявление воздушных тревог около девяти миллиардов гривен в сутки (примерно 22 миллиарда рублей). Государственные расходы Верховной Рады Даниил Гетманцев.
«Если допустить, что во время тревоги останавливается половина экономики, то расходы за сутки могут составлять, условно, девять миллиардов гривен», — написал он.
Гетманцев уточнил, что в 2022 году траты составляли семь миллиардов.
Нардеп добавил, что если считать расходы в привязке к ВВП, то они постоянно увеличиваются. Также он подчеркнул, что на расчеты влияет тот факт, что значительная часть тревог приходится на ночное время суток.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от военных разобраться с многочасовыми воздушными тревогами, которые происходят из-за вылетов носителей «Кинжалов».