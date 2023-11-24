Кадыров сообщил о пресечении попыток диверсий в Белгородской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о пресечении попыток диверсий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram.

«Все попытки противника устроить диверсию на территории Белгородской области оперативно пресекаются. (...) Не суждено было сбыться планам неприятеля и на этот раз», — написал он.

По его словам, диверсии в регионе пресекают военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» и бойцы сводного оперативного отряда города Белгорода. Совместными силами был обнаружен опорный пункт противника в районе населенного пункта Уды Харьковской области.

По переданным воздушной разведкой координатам минометная батарея нанесла точечный удар.

«Полагаю, теперь враг несколько раз подумает, прежде чем высунуть голову. В противном случае их ожидает аналогичный сценарий», — заключил Кадыров.