На Украине готовят «армию роботов»

На Украине готовят к запуску два новых проекта «Армия роботов» и «Армия РЭБ», заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров на мероприятии ForbesTech-2023. По его словам, которые приводит «Страна.ua», при реализации задумки ведомство будет опираться на идеологию открытого рынка.

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Мы будем опираться на нашу идеологию — открытие рынка, прозрачность и максимальная возможность привлечь предпринимателей, которые уже создавали различные продукты, умеют масштабировать продукты, — сказал он.

Ранее заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что в стране ведут разработку ряда новых беспилотных аппаратов и роботизированного оружия. Он уточнил, что недавно были проведены испытания 25 новых моделей такой техники. Эти испытания состоялись в конце августа.

В мае Михаил Федоров заявил, что Вооруженные силы Украины подготовили уже 10 тысяч операторов БПЛА в рамках программы «Армия дронов». Проектом предусмотрено создание 60 рот операторов.