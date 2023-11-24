Собакам в польской армии присвоят воинские звания

В ближайшем будущем в польской армии появятся два новых звания - "пес-рядовой" и "пес-сержант". Присваивать их будут командиры подразделений, к которым приписаны собаки, сообщили в Генштабе страны. Российская газета

"Солдаты для признания роли К-9 (военной кинологической службы - прим. ТАСС) в боевых операциях польской армии выступили с предложением присвоения им (собакам - прим. ТАСС) воинских званий. Глава Генерального штаба польской армии намерен положительно ответить на это предложение", - говорится в сообщении. ТАСС