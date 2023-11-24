На Украине заявили о запуске «Армии роботов»

На Украине готовится к запуску «Армия роботов» и «Армия радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время прямого включения на ForbesTech-2023. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

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«Скоро запустим «Армию роботов», «Армию РЭБ». Мы будем опираться на нашу идеологию — открытый рынок, прозрачность и максимальная открытость для привлечения предпринимателей, которые умеют создавать разные продукты», – заявил Федоров.

Он отметил, что важно не только предлагать инновационные разработки, но и уметь их масштабировать.

На Украине уже запущен проект «Армия дронов» по созданию беспилотных летательных аппаратов. На его финансирование из бюджета страны на 2024 год предусмотрено 43 млрд гривен (около $1,2 млрд).

Вице-премьер Украины Михаил Федоров в ноябре заявлял, что Киев наладил серийный выпуск морских беспилотников.