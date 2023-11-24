Пашинян пожаловался на неотправку Россией оплаченного оружия

Российская сторона не отправила в Армению вооружение и технику, которые республика уже оплатила, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

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Пашинян отметил, что «есть такие проблемы», по механизмам решения этой ситуации ведутся консультации. Возможен вариант, по его словам, при котором Армения сократит долг перед Россией в обмен на выплаченную сумму.

«Россия сама нуждается в вооружении», – приводит его слова ТАСС.

Также премьер Армении заявил, что вещающие в республике российские каналы – якобы отдельные пункты соглашения. В частности, он упомянул пункты о невмешательстве во внутренние дела и дестабилизации внутриполитической ситуации. Он выразил надежду, что консультации России и Армении по данному вопросу начнутся в ближайшее время.