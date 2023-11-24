Армия Израиля завершила подготовку к принятию заложников из сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила подготовку к принятию заложников, похищенных боевиками исламистской организации ХАМАС с территории Израиля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ЦАХАЛ.
«Сегодня начало света в конце туннеля»: ЦАХАЛ завершил подготовку к приему похищенных, вернувшихся в Израиль из сектора Газа», — говорится в сообщении.
До этого во время перемирия сирены воздушной тревоги прозвучали в Эйлате на юге Израиля.
По данным Reuters, израильские военные предупредили, что Йемен может совершить воздушное нападение на Израиль.
Спустя несколько минут ЦАХАЛ сообщил о ложной тревоге.
22 ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена заложников и арестованных. В рамках первого этапа предусмотрен обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.