Пашинян заявил о желании реформировать армянскую армию по швейцарской модели

По его словам, Армения внедрила в практику механизм 24-дневных учебных сборов, одной из целю которого является "движение в сторону швейцарской модели", цитирует премьер-министра республики РИА Новости.

Ровно год назад Пашинян рассказал в парламенте, что бюджет Армении на 2023 год предусматривает двукратное, а также трехкратное повышение зарплаты военнослужащим, что означает переход к построению профессиональной армии. В бюджет были заложены оборонные расходы в размере более чем 505 млрд драмов (примерно $1 млрд 250 млн), что на 160 млрд драмов больше, чем в 2022 году.