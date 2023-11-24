Пашинян заявил о желании реформировать армянскую армию по швейцарской модели
Армения намерена учитывать международный опыт при реформировании своей армии и следовать в основном швейцарской модели, заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, Армения внедрила в практику механизм 24-дневных учебных сборов, одной из целю которого является "движение в сторону швейцарской модели", цитирует премьер-министра республики РИА Новости.
Таким образом, резервисты и весь "мобилизационный ресурс", периодически участвуя в сборах, будут получать необходимые военные навыки.
Ровно год назад Пашинян рассказал в парламенте, что бюджет Армении на 2023 год предусматривает двукратное, а также трехкратное повышение зарплаты военнослужащим, что означает переход к построению профессиональной армии. В бюджет были заложены оборонные расходы в размере более чем 505 млрд драмов (примерно $1 млрд 250 млн), что на 160 млрд драмов больше, чем в 2022 году.