В Греции проходят учения с участием военных США и Франции
Транснациональные тактические учения «Олимпийское сотрудничество — 23» проходят на полигоне Петрохорио на северо-востоке Греции.
Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).
На учениях также присутствуют наблюдатели из Албании, Армении, Египта, Индии, Иордании, Объединённых Арабских Эмиратов, Румынии и Саудовской Аравии.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что провёл переговоры с сербским лидером Александром Вучичем о возможности проведения совместных учений.