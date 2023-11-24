В России оценили выброшенный на берег безэкипажный катер ВСУ

«Этим катерам-"камикадзе" хоть и дают украинские названия, но по факту они иностранного производства: практически вся начинка западная, по некоторым данным, немецкая. Самая большая сложность — в том, чтобы обнаружить этот катер в море, так как он полупогружного типа. С другой стороны, мы и это научились делать», — сказал эксперт.