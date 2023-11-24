На Украине решили увеличить число женщин-командиров

Украинские власти намерены бороться с сексизмом путем увеличения числа женщин-командиров рот на передовой. Об этом рассказала госсекретарь министерства обороны страны Людмила Дараган, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

Она указала на «определенный перекос», отметив, что практически все командиры — мужчины. По словам госсекретаря, это связано с гендерными стереотипами.

«Мы уже прошли стереотип о том, что женщина не может воевать. Теперь нужно преодолеть стереотип "женщина не может командовать"», — подчеркнула она.