СМИ: Израиль нарушил режим перемирия, открыв огонь по палестинцам

Израиль нарушил перемирие в секторе Газа вскоре после его начала, сообщил арабский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свой источник. News.ru
По его сведениям, жители города после вступления в силу гуманитарного перемирия в анклаве вышли на улицы, чтобы оценить масштабы разрушений. Израильские военные, указывает канал, угрожали применить оружие, если кто-то приблизится к их силам, дислоцированным в населенном пункте. Как утверждается, они открыли огонь по палестинцам в одном из районов города. Информация о жертвах или пострадавших не поступала. ТАСС
Перемирие между Армией обороны Израиля и радикальным палестинским движением ХАМАС вступило в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 по Москве). Однако примерно через 15 минут после формального вступления соглашения в силу сирены воздушной тревоги прозвучали в расположенных около палестинского анклава израильских населенных пунктах. Деловая газета "Взгляд"