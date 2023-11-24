Times of Israel: Израиль начал освобождать палестинских заключенных

Служба безопасности Израиля получила список из 39 палестинцев, осужденных за терроризм. Они будут освобождены в рамках перемирия между израильской армией и боевиками ХАМАС.

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«Израиль освободит первую партию заключенных в тюрьму. Служба тюрем Израиля получила список из 39 палестинских осужденных за терроризм», — передает The Times of Israel.

Они будут освобождены сегодня.