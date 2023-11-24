Times of Israel: Израиль начал освобождать палестинских заключенных
Служба безопасности Израиля получила список из 39 палестинцев, осужденных за терроризм. Они будут освобождены в рамках перемирия между израильской армией и боевиками ХАМАС.
«Израиль освободит первую партию заключенных в тюрьму. Служба тюрем Израиля получила список из 39 палестинских осужденных за терроризм», — передает The Times of Israel.
Они будут освобождены сегодня.
В настоящий момент в секторе Газа объявлено перемирие между Израилем и Палестиной. Одним из условий введения четырехдневного режима прекращения огня стала договоренность между сторонами об обмене заложниками. ХАМАС пообещал освободить 50 человек, а Израиль — 150.