Время популярных решений на Украине прошло, и нужно принять то, что «война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация». Об этом заявила экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр, пишет РИА Новости.

Ранее Верховная рада Украины в очередной раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. При этом Вооруженные силы Украины с 4 июня 2023 года безуспешно пытались вести широко анонсированное контрнаступление. А 5 октября президент России Владимир Путин констатировал, что общие потери ВСУ в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч человек.

По словам Анны Маляр, популярные решения на Украине «исчерпаны» и их «уже не может быть в такой сложной войне».

«Мы просто как взрослое общество должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости», — заявила она в интервью изданию LIGA.net.

Экс-замминистра обороны Украины также обратила внимание на то, что у украинской армии меньше оружия, чем у российской. И у россиян намного больше людей, отметила она.

«И мы не должны бояться об этом говорить. И я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема мобилизации. Ну, война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация», —заметила Маляр.