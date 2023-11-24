Танки Т-90М получили маскировку с новыми свойствами
Российские танки Т-90М в зоне СВО стали получать комбинированные маскировочные комплекты, защищающие как от тепловизоров с оптикой, так и от радаров.
Танковый комплект "Накидка" скрадывает очертания танка в лесу и скрывает излучаемое им тепло во всех диапазонах инфракрасных волн, снижая дальность обнаружения бронетехники тепловизорами применяемых ВСУ разведывательных дронов.
Из-за внешнего вида и цвета оснащающие танки "Накидкой" оружейники прозвали комплекты "Елочкой". Теперь к ней подвешивают и "игрушки" - радиопоглощающие сегменты "Терновник". Они снижают эффективную отражающую поверхность боевых машин, снижая дальность обнаружения Т-90 украинскими радарами, равно как и РЛС самолетов и беспилотников стратегической разведки НАТО, пишет "Русское оружие".