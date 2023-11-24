Танки Т-90М получили маскировку с новыми свойствами

Российские танки Т-90М в зоне СВО стали получать комбинированные маскировочные комплекты, защищающие как от тепловизоров с оптикой, так и от радаров.

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Танковый комплект "Накидка" скрадывает очертания танка в лесу и скрывает излучаемое им тепло во всех диапазонах инфракрасных волн, снижая дальность обнаружения бронетехники тепловизорами применяемых ВСУ разведывательных дронов.