Автомобили в зоне СВО получили надежную защиту от пуль и осколков

"В течение шести месяцев его "КамАЗ-5350" с комплектом навесной брони колесил по дорогам в зоне СВО. Вывод? По мнению опытного водителя, к фронтальной защите (картер, баки, днище) никаких претензий. Не влияет КДБ и на управляемость, маневренность машины. Есть и еще один важный момент - чисто психологический: броня дает чувство уверенности, так как человек за рулем теперь защищен", - пишет "Армейский стандарт".