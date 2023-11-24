Автомобили в зоне СВО получили надежную защиту от пуль и осколков
Автомобили в зоне СВО получили надежную защиту от пуль и осколков. Для них разработан комплект легкого фрагментарного дифференцированного бронирования (КДБ), сообщает "Армейский стандарт".
Новый комплект предназначен для защиты наиболее уязвимых частей автомобиля - кабины, радиатора, картера, аккумуляторного отсека, топливного бака, бортов капота. При создании элементов защиты применяются высокотехнологичные материалы, обеспечивающие защиту от огня из пистолетов, автоматов, снайперских винтовок и пулеметов, а также от осколков снарядов.
Комплект легкого фрагментарного дифференцированного бронирования может быть установлен на автомобили "КамАЗ", "Урал" и "УАЗ "Патриот". Процесс установки не требует специальных условий или особой подготовки, из инструментов требуются только отвертка и шуруповерт.
Одним из первых испытателей комплекта стал водитель подразделения по ремонту и обслуживанию техники, принимающего участие в спецоперации.
"В течение шести месяцев его "КамАЗ-5350" с комплектом навесной брони колесил по дорогам в зоне СВО. Вывод? По мнению опытного водителя, к фронтальной защите (картер, баки, днище) никаких претензий. Не влияет КДБ и на управляемость, маневренность машины. Есть и еще один важный момент - чисто психологический: броня дает чувство уверенности, так как человек за рулем теперь защищен", - пишет "Армейский стандарт".
Проведенные испытания позволили внести ряд небольших доработок. Так, к примеру, рамки для бронестекол проложили уплотнителем, чтобы они перестали дребезжать.