Российский боец рассказал об оружии, оставшемся у ВСУ
Как заявил РИА Новости командир расчета РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор", кроме бронетехники и артиллерийских систем, подразделения ВСУ также применяют воздушные беспилотники, произведенные в странах НАТО.
"Тут пальцем покажи и не промахнешься", - заявил военнослужащий.
Операторы беспилотников и расчеты РСЗО группировки войск "Днепр" ВС РФ отслеживают обстановку в районе Антоновского моста в Херсонской области и пресекают попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября на Херсонском направлении от огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и четыре автомобиля. Поражены две гаубицы "Мста-Б", склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области.
В районе поселка Тягинка Херсонской области сбит украинский вертолет Ми-8. За сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.