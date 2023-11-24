Российский боец рассказал об оружии, оставшемся у ВСУ

Действующие под Херсоном украинские военные все чаще используют вооружение стран НАТО.

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Как заявил РИА Новости командир расчета РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор", кроме бронетехники и артиллерийских систем, подразделения ВСУ также применяют воздушные беспилотники, произведенные в странах НАТО.

"Тут пальцем покажи и не промахнешься", - заявил военнослужащий.

Операторы беспилотников и расчеты РСЗО группировки войск "Днепр" ВС РФ отслеживают обстановку в районе Антоновского моста в Херсонской области и пресекают попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра.

По данным Минобороны РФ, 23 ноября на Херсонском направлении от огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и четыре автомобиля. Поражены две гаубицы "Мста-Б", склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области.