Россия стала применять тактику двойного удара "Искандерами"

Западная пресса оценила новый прием российских ракетчиков. Для повышения эффективности по одной цели одновременно запускается несколько ракет, а спустя какое-то время прилетает еще одна - контрольная.

Так во время недавнего удара по зданию в Запорожской области, где проходило совещание командного состава ВСУ, сначала прилетели две ракеты ОТРК "Искандер". А спустя несколько минут, когда уцелевшие собрались у места взрыва - еще одна, что привело к дополнительным жертвам среди украинских военных.

"Изменение тактики застало врасплох солдат ВСУ, привыкших к одиночным ударам", - пишет Army Recognition.

Конечно, новый прием требует большего расхода боеприпасов. И двойные - а то и тройные, - удары - косвенное подтверждение тому, что российский ОПК увеличил производство и поставки в войска оперативно-тактических ракет, отмечает "Военное обозрение".