Россия стала применять тактику двойного удара "Искандерами"
Западная пресса оценила новый прием российских ракетчиков. Для повышения эффективности по одной цели одновременно запускается несколько ракет, а спустя какое-то время прилетает еще одна - контрольная.
Так во время недавнего удара по зданию в Запорожской области, где проходило совещание командного состава ВСУ, сначала прилетели две ракеты ОТРК "Искандер". А спустя несколько минут, когда уцелевшие собрались у места взрыва - еще одна, что привело к дополнительным жертвам среди украинских военных.
"Изменение тактики застало врасплох солдат ВСУ, привыкших к одиночным ударам", - пишет Army Recognition.
Конечно, новый прием требует большего расхода боеприпасов. И двойные - а то и тройные, - удары - косвенное подтверждение тому, что российский ОПК увеличил производство и поставки в войска оперативно-тактических ракет, отмечает "Военное обозрение".
Напомним, пусковая установка ОТРК "Искандер" способна в течение минуты выпустить две ракеты по разным целям. А может и по одной.