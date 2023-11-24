Украинские танки Т-64БВ начали получать двигатели от Т-72

Пропаганда киевского режима пытается продемонстрировать, что на Украине еще остались какие-то мощности, на которых можно проводить не только ремонт, но и модернизацию военной техники, в том числе танков.

© Российская Газета

Недавно появилась информация, что боевики получили "глубоко модернизированный" Т-64БВ1К модификации 2022 года. Одну штуку. На его 12,7-мм зенитной установке была смонтирована какая-то дешевая видеокамера, судя по всему, приобретенная в обычном магазине. Устаревшие советские радиостанции заменили на натовские, появились другие детали, вроде решетчатых противокумулятивных экранов, и небольшие лестницы в корме.

Больше всего удивила информация о новом 840-сильном двигателе. Дело в том, что в семействе харьковских двухтактников силовой установки такой мощности нет. Поэтому, вероятно, на танк поставили В-84, использующийся на Т-72, в том числе на поставляемых ВСУ чешских Т-72ЕА. Не исключено, что эта модернизация могла быть проведена именно в этой стране на мощностях печально известной компании Excalibur Army, зарабатывающей на поставках оружия в различные "горячие точки" мира.