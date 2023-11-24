Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу

Четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС вступило в силу. Как сообщает РИА Новости, оно начало действовать с 07:00 по местному времени (08:00 мск).

Ежедневно в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре — с топливом и бытовым газом. Также ХАМАС сообщал, что ему удалось договориться о полной приостановке полетов авиации Израиля в южной части анклава на четыре дня, а также на шесть часов в северной — с 10:00 до 16:00 по местному времени.

При этом палестинское движение пригрозило, что его батальоны продолжат оставаться в полной боеготовности «для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации».