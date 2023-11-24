Al Jazeera: ЦАХАЛ штурмует индонезийскую больницу в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует индонезийскую больницу на севере сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения палестинского анклава.

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Издание пояснило, что медучреждение находится в населенном пункте Бейт-Лахия. В издании добавили, что во время атаки по меньшей мере один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое ранены. Телеканал отметил, что израильские военные арестовали троих палестинцев. 21 ноября представитель министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявил о начале эвакуации на юг анклава раненых из индонезийской больницы.