Как стало известно телеканалу Al-Jazeera, в Палестинскую администрацию поступил список с именами 39 палестинцев, которые, как ожидается, будут освобождены в пятницу.

Ориентировочно это произойдет в 16 часов по местному времени.

В сообщении указывается, что этот список, возможно, не окончательный. По информации телеканала, ни одна палестинская семья до сих пор не была проинформирована о том, будут ли их близкие одними из людей в этом списке.

Четырехдневное прекращение огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАСом вступило в силу в пятницу утром в 8 утра мск после того, как переговорщики проработали окончательные детали сделки, которая приведет к освобождению десятков заложников, удерживаемых палестинской группировкой, а также палестинцев, заключенных в тюрьму Израилем.