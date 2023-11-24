Спецоперация на Украине 24 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 24 ноября 2023 года.

ВСУ повредили в Горловке детсад, колледж и частные строения

Украинская армия открыла огонь по Горловке в ДНР, сообщает телеканал «Звезда».

Повреждены здания колледжа и детского сада, а также частный дом и хозяйственная постройка.

Противник обстреливал город из реактивной системы залпового огня. ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки.

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на Купянском направлении

Армия России отбила атаку украинских штурмовых групп на Купянском направлении, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Это произошло в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области. Российские военные использовали авиацию и артиллерию.

ВС РФ также нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 50 военных, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Российские ПВО сбили Ми-8 ВСУ

Российские средства противоракетной обороны сбили украинский вертолет Ми-8, сообщает «Взгляд».

Это произошло в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области.