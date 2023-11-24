Бойцы отряда тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) за период с февраля по октябрь 2023 года ликвидировали до одного батальона украинской армии. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

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"Снайперы оказывают огневую поддержку штурмовым группам бригады морской пехоты ТОФ под Угледаром", - гласит подпись к публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, на счету группы тяжелых снайперов порядка ста успешно пораженных целей, что составляет "почти целый батальон".

Кроме того, за последнее время отряд поспособствовал штурмовым подразделениям во взятии лесополосы близ населенного пункта Никольское.

По словам снайпера-корректировщика с позывным "Тимати", на момент продвижения штурмовых групп Вооруженные силы Украины открыли по ним огонь из крупнокалиберного пулемета.

"Но мы отработали пулеметчика, тем самым помогли нашим штурмовым группам", - подытожил российский боец.