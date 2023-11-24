В Горловке артиллерия ВСУ нанесла удары по детсаду, колледжу и дому

Артиллерийский удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке в Донецкой народной республике повредил детский сад, колледж и домовладение. Об этом сообщают РИА Новости.

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Один из снарядов попал в "Горловский колледж технологий и сервиса" и уничтожил часть крыши здания. Другой украинский боеприпас повредил фасад детского сада N134, взрывная волна выбила окна и двери. Кроме того, ракета ВСУ ударила по частному дом на улице Фрунзе Центрально-Городского района.