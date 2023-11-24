РИА Новости: в Горловке артиллерия ВСУ нанесла удары по детсаду, колледжу и дому
Артиллерийский удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке в Донецкой народной республике повредил детский сад, колледж и домовладение. Об этом сообщают РИА Новости.
Один из снарядов попал в "Горловский колледж технологий и сервиса" и уничтожил часть крыши здания. Другой украинский боеприпас повредил фасад детского сада N134, взрывная волна выбила окна и двери. Кроме того, ракета ВСУ ударила по частному дом на улице Фрунзе Центрально-Городского района.
"По предварительным данным, огонь велся с применением РСЗО "Град", - уточнили в сообщении. 7 ноября украинские войска выпустили 13 снарядов по ДНР. В середине ноября российский военкор рассказал о тяжелых боях под Горловкой. По словам Александра Сладкова, на одной из окраин города стоит "двугорбый террикон", один из горбов которого "противнику удалось взять штурмом".